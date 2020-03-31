Эрдоган: Турция продолжит производство и экспорт

Как сообщил накануне министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, количество выявленных случаев заражения коронавирусом в стране возросло за сутки более чем на 2,7 тысячи с 10 827 до 13 531, число умерших – со 168 до 214.

"Наше самое большое преимущество в том, что мы рано начали борьбу с болезнью, задействовав мощную инфраструктуру здравоохранения. Наша страна должна пережить этот смутный период как можно быстрее и с минимальными потерями. Мы привержены продолжению производства и экспорта", - сказал Эрдоган, выступая в режиме видеоконференции перед главами региональных отделений правящей Партии справедливости и развития. Трансляция велась в Twitter турецкого лидера.

Он вновь призвал граждан не покидать дома, "пока не пройдут эти трудные дни". "Чем больше мы увеличиваем социальную дистанцию, тем сильнее нарушаем скорость распространения болезни", - добавил президент Турции.