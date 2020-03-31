Рамзан Кадыров объявил о закрытии Чечни

"После 5 апреля въезд и выезд из республики как наземным, так и воздушным транспортом, будут полностью остановлены, кроме продовольственных и медицинских перевозок, мы приступим к санитарной очистке населенных пунктов", - заявил Кадыров.

Он подчеркнул, что если возникнет необходимость в экстренном вывозе, вопрос будет решаться в индивидуальном порядке, используя возможности чартеров, для этого необходимо обратиться в оперативный штаб по коронавирусу. "Кто хочет вернуться или выехать из республики в ближайшее время, должен это сделать до 5 апреля, после мы не будем никого пропускать. Речь идет о безопасности моего народа, республики, и я обязан принимать решительные меры в такой ситуации", - заявил он.