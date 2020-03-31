Госнефтефонд о доходах с АЧГ

В первом квартале 2020 года в Государственный нефтяной фонд Азербайджана в рамках реализации проекта разработки блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия поступило 1,671 миллиарда долларов, говорится в сообщении ГНФАР.

Согласно информации, доходы от продажи газового конденсата, добытого на месторождении "Шахдениз", за первый квартал 2020 года составили 100 миллионов долларов.

Всего же с 2007 года до 1 апреля этого года доходы ГНФАР от продажи газа с этого месторождения составили более 2,8 миллиарда долларов.