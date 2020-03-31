Более двух тысяч жертв коронавируса в Британии

Число умерших в Великобритании пациентов, инфицированных новым коронавирусом, за сутки возросло с 1 808 до 2 352. Об этом говорится в сообщении Минздрава и социальных дел страны.

"По состоянию на 09:00 1 апреля у 152 979 человек в Соединенном Королевстве были взяты анализы, в 29 474 случаях результаты анализов оказались положительными. По состоянию на 17:00 31 марта 2 352 человека из тех, кто был госпитализирован в Великобритании, к сожалению, умерли", - отмечается в сообщении.

23 марта, в целях борьбы с распространением нового коронавируса в Соединенном Королевстве был введен карантин. Людям запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Правительственные эксперты ожидают, что пик заболеваемости будет достигнут через две-три недели, однако ограничения могут продлиться в течение полугода.