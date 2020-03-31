Молодежи в регионах предоставят льготные кредиты указ президента
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О внесении изменения в "Порядок использования средств Фонда молодежи Азербайджана, в том числе предоставления льготных кредитов за счет Фонда".
Согласно информации, данным указом в Порядок включен новый подпункт. В документе для молодежи, проживающей в приграничных и горных территориях, переехавшей на эти территории на постоянное жительство, в том числе занимающейся фермерским хозяйством и другой предпринимательской деятельностью, предусмотрено выделение льготных кредитов.