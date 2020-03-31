Коронавирус можно занести домой на одежде
Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева оценила вероятность принести домой коронавирусную инфекцию на поверхности одежды. Ее мнение приводит «Москва 24».
«На одежде можно принести вирус. Контактный путь — он существует. Поэтому одежда также может быть источником», — заявила эксперт. Она также предупредила, что болезнетворные бактерии способны задерживаться на поверхностях достаточно долгое время — до трех суток.
Однако, по словам Ткачевой, не стоит поддаваться панике и проводить специальную санитарную обработку одежды. Ношенные в течение дня вещи рекомендуется повесить «где-то отдельно» — через два дня вирус погибнет естественным путем.
Кроме того, отмечается, что одежду необходимо стирать при температуре 60 градусов, при этом дополнительно кипятить не стоит.