Грузинам оплатят коммуналку на время карантина

Правительство Грузии оплатит жителям страны коммунальные услуги за время, проведенное в карантине. Однако для получения этих льгот потребуется соблюдение определенных условий. Об этом сообщают «Новости Грузии».

Согласно предложению премьер-министра Грузии Георгия Гахарии, власти будут оплачивать «коммуналку» тем гражданам, которые потребляют в месяц не более 200 киловатт электроэнергии и не более 200 кубометров природного газа. Это средние показатели расхода на одного человека.

Меры поддержки населения вводятся на три месяца — март, апрель и май. Гражданам также компенсируют расходы на воду и вывоз мусора. В дальнейшем Кабмин разработает специальные программы помощи для людей, потерявших работу во время пандемии.