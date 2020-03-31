Система здравоохранения США на грани коллапса

Американские больницы работают на пределе во время пандемии коронавируса, а медицинская система страны в целом испытывает, по сути, коллапс. Ситуацию в здравоохранении США описали журналисты немецкой газеты Die Welt.

Врач Шамит Патель из Нью-Йорка высказал опасение, что скоро ситуация может стать похожей на итальянскую, когда доктора из-за большого числа пациентов вынуждены будут выбирать, кого лечить, а кто останется умирать. По его расчетам, число больных на одного врача в скором будущем увеличится в два или три раза. Врач неотложной помощи Нью-Йорка Камини Дубай рассказала, что «никогда не чувствовала такого отчаяния».

При этом больницы не разрешают медикам рассказывать о трудностях, чтобы сохранить репутацию. Кроме того, некоторые клиники запрещают носить маски в общественных помещениях. Это делается, чтобы избежать впечатления высокой вирусной нагрузки.

Издание также напоминает, что в США не хватает не только медицинского оборудования, но и мест для трупов. Для них впервые с момента терактов 11 сентября 2001 года приходится использовать холодильники-грузовики.