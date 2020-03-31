Ильхам Алиев поручил Микаилу Джаббарову разобраться: "Разные госструктуры представляют мне разные цифры"
«Необходимо стараться максимально обеспечить внутренний спрос за счет внутреннего производства. Что касается коэффициента самообеспечения, то в этой области следует вести более точную статистику, так как различные государственные структуры представляют мне разные цифры», - заявил накануне президент Ильхам Алиев на встрече с министром экономики Микаилом Джаббаровым, сообщает АзерТАдж.
«Поэтому поручаю вам и это. Проанализируйте цифры всех государственных структур и доложите мне реальное положение дел - каков наш коэффициент самообеспечения по основным потребительским товарам, чтобы мы могли точнее прогнозировать нашу политику. В том числе, чтобы за счет Фонда поддержки предпринимателей выделяли средства, кредиты тем сферам, которые пока еще зависят от импорта. Кроме того, при анализе нашего экспорта и возможностей самообеспечения обязательно следует учитывать процент внешнего компонента в товарах, производимых в Азербайджане, потому что порой доля импортного сырья велика. Министерство экономики активно работает по данным направлениям, продолжайте эту работу. Считаю, что если мы сможем правильно построить всю эту работу - я в этом не сомневаюсь, - то с честью выйдем из этого сложного испытания», - подчеркнул глава государства.