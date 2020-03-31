В Киргизии жители села разгромили коронавирусный изолятор

Все жители села в Иссык-Кульской области на севере Киргизии принудительно изолированы из-за нарушения условий карантина по коронавирусу. Об этом расскзаал глава Тюпского района Эльчибек Джантаев.

«За несоблюдение домашнего карантина восемь жителей села Ысык-Куль Тюпского района, приехавшие из зарубежных стран, были принудительно помещены в обсервацию. Из-за того, что они нарушили условия домашнего карантина, областным оперативным штабом принято решение об изоляции всех сельчан во избежание распространения коронавируса», — цитирует его «Интерфакс».

По его словам, в селе живет около 1,5 тыс. человек. Местные жители не согласились с решением штаба и устроили акцию протеста, а также разгромили здание, предназначенное для обсервации.

«Совместно с правоохранительными органами нам пришлось оттеснить от здания участников митинга», — отметил глава района.