Bloomberg: Россия сдала назад в нефтяной войне с Саудовской Аравией

Обещания нарастить добычу нефти с 1 апреля, которые раздавали российские власти, не будут исполнены. В условиях падения спроса и переполненности рынка Россия решила сдать назад в ценовой войне с Саудовской Аравией, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного российского чиновника.

В то же время источник агентства опроверг сообщения ряда СМИ о том, что Москва начала тайные переговоры с Эр-Риядом по поводу сложившейся ситуации.

Ранее министр энергетики Александр Новак утверждал, что российские производители могут увеличить добычу на 200-300 тысяч баррелей в сутки, а краткосрочно — на 500 тысяч баррелей.