Агентство Moody’s подтвердило рейтинг Kapital Bank

Международное рейтинговое агентство Moody's Investor Service по итогам очередной оценки подтвердило рейтинг Kapital Bank. Этот рейтинг является одним из наиболее высоких среди банков страны.

Агентство подтвердило нынешнюю базовую оценку кредитоспособности (BCA) Kapital Bank на уровне «b1». Из-за сложившейся в мире сложной экономической ситуации, а также распространения пандемии коронавируса (COVID-19) и падения цен на нефть прогноз рейтинга Банка был определен как «негативный».

«Подтверждение базовой оценки кредитоспособности Банка (BCA) на уровне «b1» является показателем способности Банка выдерживать убытки и негативные последствия в условиях обострившегося внешнеэкономического давления. В 2019 году Банк показал высокую чистую прибыль в размере 134,7 млн манатов, что составляет 3,3% от общих активов, а также высокое значение Tier 1 (достаточность собственного капитала) на уровне 14,9%», - говорится в отчете.

В своем сообщении Moody's также отмечает, что не имеет каких-либо опасений по поводу корпоративного управления Kapital Bank.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 101 филиалах и 14 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.