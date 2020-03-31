Путин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в России усложняется. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«У нас и в стране ситуация усложняется. И в мире очень сложная ситуация с коронавирусом — 850 тысяч человек уже заболели. На территории РФ, насколько я понимаю, по последним данным, 2777 случаев заболевания», — сказал он в ходе совещания с правительством.

Ранее 1 марта сообщалось, что примерно половина регионов России перешла в «финальные стадии» развития эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В этой фазе появляется настолько много случаев заболевания, что не удается установить источник для каждого зараженного.