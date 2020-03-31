Глава ВОЗ написал Ильхаму Алиеву
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейсус направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и лидерам других стран.
Как сообщает АзерТАдж, гендиректор ВОЗ высоко оценивает политику и шаги, предпринятые президентом Азербайджана, для ограничения воздействия и масштабов пандемии COVID-19.
В письме говорится, что внедрение предложенных шагов в Азербайджане на протяжении длительного времени еще раз подтверждает то, что в нашей стране борьба с коронавирусом ведется в верном направлении. В этом плане политика, осуществляемая в Азербайджане, может быть примером для ряда стран.