Стоимость российской марки нефти Urals в понедельник, 30 марта, обновила очередной антирекорд, составив $13 за баррель. Такого не было с марта 1999 года, а доходная часть бюджета России рискует лишиться трети поступлений.

И в тот же день Министерство энергетики Королевства Саудовской Аравии заявило о своем намерении увеличить в мае объемы своего нефтяного экспорта до рекордных 10,6 миллиона баррелей в день. Армагеддон на мировых рынках продолжается, а цены на черное золото исполняют «пляску святого Витта», похожую на корчи больного от острой стадии коронавируса.

Собственно, не одной Москве приходится больно. Стоимость американской марки WTI впервые с 2002 года опустилась ниже $20 за баррель, что привело к возникновению отрицательной цены, когда производителям приходится еще и доплачивать. В частности - за разгрузку хранилищ.

Два ведущих производителя сланца Pioneer Natural Resources и Parsley Energy - крупнейшие производители нефти в Пермском бассейне Техаса и Нью-Мексико - официально попросили регулятора Техаса сократить добычу нефти, впервые почти за 50 лет. В Мидленде, штат Техас, нефть в понедельник торговалась по цене ниже 10 долларов за бочку.

А Эр-Рияд, между тем, нашел еще один способ продлить этот Армагеддон: Saudi Aramco рассматривает возможность продать долю в своем подразделении, обеспечивающем работу трубопроводов. Ожидается, что компания благодаря сделке сможет привлечь около 10 миллиардов долларов, и эти средства помогут королевским трейдерам продолжить держать цены на низком уровне.

Ну а там, где хаос, корчи и пандемия – там неизбежно рано или поздно возникает Он, грозный, решительный и неустрашимый Дональд наш «Черный плащ» Трамп. Который уже заявил, что в ближайшее время созывает встречу «на троих»: Вашингтон, Москва и Эр-Рияд, в ходе которой стороны обсудят сложившуюся ситуацию и примут важные решения. И что-то громко мне подсказывает, буквально кричит в ухо, что все принятое будет крайне выгодно американцам.

Разумеется, и саудитов без кусочка сладкого пирога не оставят. Для уточнения его размера Вашингтон намерен, как говорится в официальных американских источниках, «направить в Саудовскую Аравию специального представителя, который вместе с королевством проведет работу по стабилизации нефтяного рынка». Что в переводе на нормальный человеческий язык означает появление на мировых рынках в ближайшее время нового нефтяного союза, международного регулятора мировых цен вместо ОПЕК.

Где, разумеется «Америка первая», Эр-Рияд – любимый партнер, ну а остальные – как придется, в зависимости от лояльности Вашингтону. Этакая, знаете ли, своеобразная трактовка Трампом принципа «друзьям всё, остальным - закон».