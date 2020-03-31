Цены на нефть корчатся в коронавирусной лихорадке комментарий на вечер
Стоимость российской марки нефти Urals в понедельник, 30 марта, обновила очередной антирекорд, составив $13 за баррель. Такого не было с марта 1999 года, а доходная часть бюджета России рискует лишиться трети поступлений.
И в тот же день Министерство энергетики Королевства Саудовской Аравии заявило о своем намерении увеличить в мае объемы своего нефтяного экспорта до рекордных 10,6 миллиона баррелей в день. Армагеддон на мировых рынках продолжается, а цены на черное золото исполняют «пляску святого Витта», похожую на корчи больного от острой стадии коронавируса.
Собственно, не одной Москве приходится больно. Стоимость американской марки WTI впервые с 2002 года опустилась ниже $20 за баррель, что привело к возникновению отрицательной цены, когда производителям приходится еще и доплачивать. В частности - за разгрузку хранилищ.
Два ведущих производителя сланца Pioneer Natural Resources и Parsley Energy - крупнейшие производители нефти в Пермском бассейне Техаса и Нью-Мексико - официально попросили регулятора Техаса сократить добычу нефти, впервые почти за 50 лет. В Мидленде, штат Техас, нефть в понедельник торговалась по цене ниже 10 долларов за бочку.
А Эр-Рияд, между тем, нашел еще один способ продлить этот Армагеддон: Saudi Aramco рассматривает возможность продать долю в своем подразделении, обеспечивающем работу трубопроводов. Ожидается, что компания благодаря сделке сможет привлечь около 10 миллиардов долларов, и эти средства помогут королевским трейдерам продолжить держать цены на низком уровне.
Ну а там, где хаос, корчи и пандемия – там неизбежно рано или поздно возникает Он, грозный, решительный и неустрашимый Дональд наш «Черный плащ» Трамп. Который уже заявил, что в ближайшее время созывает встречу «на троих»: Вашингтон, Москва и Эр-Рияд, в ходе которой стороны обсудят сложившуюся ситуацию и примут важные решения. И что-то громко мне подсказывает, буквально кричит в ухо, что все принятое будет крайне выгодно американцам.
Разумеется, и саудитов без кусочка сладкого пирога не оставят. Для уточнения его размера Вашингтон намерен, как говорится в официальных американских источниках, «направить в Саудовскую Аравию специального представителя, который вместе с королевством проведет работу по стабилизации нефтяного рынка». Что в переводе на нормальный человеческий язык означает появление на мировых рынках в ближайшее время нового нефтяного союза, международного регулятора мировых цен вместо ОПЕК.
Где, разумеется «Америка первая», Эр-Рияд – любимый партнер, ну а остальные – как придется, в зависимости от лояльности Вашингтону. Этакая, знаете ли, своеобразная трактовка Трампом принципа «друзьям всё, остальным - закон».
Вот даже не хочется смотреть в глаза тем, кто еще вчера вопил о крахе сланцев и Эр-Рияда, разрыве между Вашингтоном и саудитами, а заодно грозно надувал щеки по поводу того, что «Москва себя еще покажет», как несвежее пирожное, съеденное за обедом и запитое молоком. Не стоит на них сердиться, их пожалеть нужно, убогие только этого чувства и достойны. Сейчас важнее другое – какие намерения у новорожденного альянса в отношении цен на нефть.
И здесь достаточно очевидно, что нынешние представляются ему избыточно низкими, необходимо отыграть на их повышение. Примерно до 40 долларов за бочку. При том условии, разумеется, что произойдет передел мировых рынков, опять же – в пользу США, Эр-Рияда и их союзников. А другим участникам нового картеля достанется все остальное, в зависимости от их «близости» к основным игрокам. Вплоть до того, что их вообще загонят в гетто, как это произошло с Ираном и Венесуэлой. Это первое.
Второе же важное заключается в том, что Дональд Трамп и сланцевики США теперь никому не позволят на них покушаться. За последнее десятилетие эта отрасль экономики выросла, окрепла, обзавелась «кулаками» и даже стала важным фактором во внутриполитических американских раскладах. Поэтому политику Вашингтона в отношении мировых цен будут определять, и в немалой степени, интересы развития этого «задиристого мальчугана».
А если кому-то после всего произошедшего еще что-то осталось непонятным, то для них у Эр-Рияда и Вашингтона припасено еще одно методическое пособие – возможность лихо подемпинговать на рынке сжиженных нефтяных газов (СНГ). Кстати, все та же Saudi Aramco уже вчера проанонсировала рекордное снижение цен на эти продукты для апреля: пропан на 46,5% – до $230 за тонну, а на бутан – ровно в половину – до $240. Причем, эти цены будут эталонными для всего экспорта из Ближнего Востока в Азию…