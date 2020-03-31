Ученые назвали новые симптомы коронавируса

Потеря обоняния и вкуса являются ключевыми признаками заражения коронавирусом. К такому выводу пришли ученые из Королевского колледжа в Лондоне.

По данным специалистов, у 59 процентов пациентов, имевших эти симптомы, тест на коронавирус оказался положительным. При этом данный показатель оказался более точным для определения коронавируса, чем повышенная температура.

Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сообщила, что основными симптомами коронавируса являются сильно осложненное дыхание с сухим кашлем и высокая температура.