Коронавирус «уволил» миллион работников автопрома в Европе
Приостановка работы автомобильных предприятий Европы в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 привела к резкому сокращению числа рабочих мест в секторе, — не менее 1 млн человек были уволены или переведены на сокращенный график работы, констатирует газета The Financial Times.
«Выпуск автомобилей в Европе фактически остановился — такого в секторе никогда не было раньше», — цитирует «Финмаркет» генерального директора Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA) Эрика-Марка Уитема.
По данным ACEA, приостановка работы предприятий в секторе, составляющая в среднем 16 недель, привела к потере производства, эквивалентного 1,2 млн машин.
В минувший понедельник международное рейтинговое агентство Moodyʼs скорректировало в сторону существенного ухудшения прогноз сокращения продаж легковых автомобилей на мировом рынке в текущем году — до 14% с ожидавшихся в феврале 2,5%.
«Сейчас мы ожидаем, что мировые продажи автомобилей в 2020 году упадут примерно на 14%, что намного больше, чем снижение на 2,5%, которое мы прогнозировали в феврале, в основном из-за резкого снижения потребительского спроса, связанного с коронавирусом», — указал старший вице-президент компании Фальк Фрей.