Коронавирус «уволил» миллион работников автопрома в Европе

Приостановка работы автомобильных предприятий Европы в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 привела к резкому сокращению числа рабочих мест в секторе, — не менее 1 млн человек были уволены или переведены на сокращенный график работы, констатирует газета The Financial Times.

«Выпуск автомобилей в Европе фактически остановился — такого в секторе никогда не было раньше», — цитирует «Финмаркет» генерального директора Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA) Эрика-Марка Уитема.