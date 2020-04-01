За сутки коронавирус убил 509 французов

Общее число умерших от коронавируса в больницах Франции превысило 4 тысячи человек, за прошлые сутки скончались 509 больных. Как передает РИА Новости, об этом сообщил глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

"С первого марта в больницах Франции было зафиксировано 4 032 случая", - сказал Саломон в ходе брифинга в среду.

Он отметил, что более 24 тысяч человек находятся в больницах, 6 017- в реанимации в тяжелом состоянии. 80 пациентов, находящихся в реанимации, младше 30 лет, добавил Саломон.