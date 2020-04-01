Кошки стали заражаться новым коронавирусом

Власти Гонконга объявили, что у кошки пациента, болеющего COVID-19, обнаружили коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщает китайский государственный сайт China.org.cn.

После того, как у хозяина кошки диагностировали болезнь, питомца отправили в карантинный изолятор в порту Гонконга. Представители гонконгского департамента сельского хозяйства, рыбного промысла и охраны природы проверили домашнее животное на коронавирус SARS-CoV-2 и обнаружили инфекцию в его ротовой и носовой полостях, а также в кишечнике.

Представитель департамента заявил, что у кошки отсутствуют симптомы болезни. Тем не менее специалисты продолжают следить за ее состоянием и планируют провести повторные тесты. Ранее в Гонконге коронавирус SARS-CoV-2 нашли у двух домашних собак. Департамент рекомендовал изолировать питомцев, живших с людьми, которые заразились новой коронавирусной инфекцией.