Нурмагомедов рассказал об отмене боя с Фергюсоном

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов заявил, что поединок против американца Тони Фергюсона не состоится. Об этом 31-летний спортсмен написал в своем Instagram.

Нурмагомедов подчеркнул, что остается дома и соблюдает карантин. Он также признался, что расстроен отменой боя, но оказался не в состоянии повлиять на ситуацию. При этом Нурмагомедов удивился, что некоторые ждут от него участия в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), несмотря на пандемию коронавируса.

«Сверхдержавы и крупные компании в шоке от происходящего, каждый день ситуация меняется, но Хабиб должен драться? Берегите себя и поставьте себя на мое место», — написал он.