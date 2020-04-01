Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

Экспортная цена российской нефти марки Urals стала отрицательной, сообщает агентство Argus.

На фоне обвала мировых цен на энергоносители в конце марта российские котировки показали отрицательные значения до минус 1200 руб. То есть расходы на транспортировку и экспортную пошлину превысили среднюю стоимость Urals.

Продолжительный период низких цен может привести к тому, что продажи российской нефти перестанут приносить прибыль, беспокоятся поставщики.