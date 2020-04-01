В Египте коронавирусом заразились 779 человек
В Египте за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 69, достигнув 779, пишет Минздрав страны.
Сообщается о 52 летальных исходах.
В Египте введен всеобщий карантин.
В Египте за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 69, достигнув 779, пишет Минздрав страны.
Сообщается о 52 летальных исходах.
В Египте введен всеобщий карантин.
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