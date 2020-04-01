Эльнур Мамедов, отдел экономики 00:32

Правительство Азербайджана с первых же дней принимает все необходимые меры по борьбе с распространением нового коронавируса. Более того, не трудно заметить, что оно заранее готовилось к этой беде, многие меры были намечены заблаговременно. Даже за пределами страны очень высоко оценивают меры, предпринятые властями. Многое сделано и для обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации после распространения пандемии. А накануне министр экономики Микаил Джаббаров представил главе государства еще девять программ, направленных на снижение воздействия коронавируса на деятельность предпринимателей, а также граждан, работающих в субъектах предпринимательства.

Можно много рассуждать о той напряженной работе ряда госструктур, в результате которой за короткое время появились на свет сразу девять программ, имеющих весьма важное значение для сегодняшнего и завтрашнего дня экономики страны, которой уже нанесен немалый урон. Но сегодня – в период мобилизации всех сил на войну с очередным злом – это уже отходит на второй план. Ущерб, безусловно, еще многократно возрастет, и если сегодня не принять соответствующие меры, уроны могут оказаться пагубными. Обо всем этом правительство открыто сообщает общественности, хотя во многих странах власти пытаются от нее многое скрывать или приуменьшать масштабы экономических неурядиц. Вот и сегодня в условиях чрезвычайных ограничительных мер Минэкономики в соответствии с прозрачностью раскрывает не только саму сущность концептуальной программы, но и основные инструменты поддержки экономического роста и развития предпринимательства. Пожалуй, главная из них - программа финансовой поддержки, которая включает два направления с целью недопущения сокращения рабочих мест. Это программа компенсации заработной платы 304 тыс. работников в сферах, которые понесли убытки от пандемии коронавируса. Это промышленность, где занято 304,6 тыс. человек, торговля (106,4 тыс.), услуги (87 тыс.), транспорт (7,8 тыс.) и другие сферы (24,6 тыс. человек). Всего для указанных сфер предусмотрено 20 направлений деятельности. Это и программа финансовой поддержки 292 тыс. индивидуальных (микро) предпринимателей, работников в сферах, которые понесли убытки от пандемии. Сюда относятся 248,5 налогоплательщиков-частных предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения, где занято 53,7 тыс. работников, и 43,9 других субъектов микропредпринимательства с 3,3 тыс. работников. Обеспечение людей зарплатой в условиях невиданных ограничений имеет огромное значение. Как скоро эти ограничения смягчатся, еще неизвестно, а людям-тон надо жить. А тут более 600 тыс. человек, вынужденных сидеть дома или работать не в полную силу, смогут получать зарплату. Но для этого нужно сохранить их рабочие места, чем государство и занято. Не меньшее значение при этом имеет и программа налоговых льгот, привилегий и налоговых каникул для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сферах, которые понесли убытки от пандемии коронавируса. Речь идет о предоставлении льгот на определенный период для субъектов микропредпринимательства по упрощенному налогу, освобождении на определенный период налогоплательщиков от уплаты имущественного и земельного налога, а также освобождение их в соответствующем объеме и на определенный период от уплаты налога на прибыль (подоходного налога). Для сферы общественного питания предусмотрено - снижение ставки упрощенного налога, освобождение от уплаты подоходного налога. Некоторые категории налогоплательщиков освобождаются на определенный период от уплаты НДС. Другие сферы деятельности, которым будут предоставлены льготы, освобождаются от осуществления текущих налоговых платежей.

Кроме того, продлеваются сроки уплаты подоходного налога по итогам 2019 года, а также сроки уплаты налогов и подачи налоговых деклараций. Предусматривается освобождение на определенный период от уплаты НДС товаров, необходимых для обеспечения продовольственных и медицинских потребностей населения (освобождение от уплаты НДС импорта и продаж). Для гибкого регулирования и обеспечения продовольственных, медицинских и других важных потребностей населения, освобождаются от уплаты НДС сырье и материалы, используемые для их производства. Освобождаются от налогообложения (по налогу на прибыль и подоходному налогу) также пожертвования физических и юридических лиц в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. А к безвозмездным услугам, оказываемым в целях предотвращения эпидемии, применяется НДС по нулевой ставке. Помощь предпринимателям и населению сегодня нужна, как никогда ранее. И она оказывается в полном масштабе. Не случайно, президент Ильхам Алиев выделил на эти цели сначала 1 млрд. манатов, а вскоре увеличил эту сумму до 2,5 млрд. манатов, что составляет 3% ВВП страны. Что это значит для бюджета, который в эти тяжелые дни испытывает не меньшие трудности, говорить, пожалуй, не стоит. В принципе государство не виновно в том, что нормальное развитие экономики повернуло вспять по независящим от него причинам. Но оно обязано поддерживать понесшие убытки сферы. Ведь если процесс еще более углубится, решить проблему будет намного сложнее. На это же направлены и разработанные кредитно-гарантийные программ. В частности, кредитно-гарантийная программа предусматривает поддержку новых банковских кредитов на сумму 0,5 млрд. манатов для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сферах, которые понесли убытки от пандемии коронавируса. Для них предусмотрено предоставление госгарантий, которые покроют 60% размера новых кредитов на общую сумму 500 млн. манатов. Причем, процентные ставки по этим кредитам не должны превышать 15%, а максимальный срок - не более трех лет. При этом половина ставки (7,5% от 15%) по кредитам, гарантированным государством, будет субсидировано. К тому же дополнительные средства будут выделены и Фонду развития предпринимательства. Новые кредиты, безусловно, нужны для развития предпринимательства. А на кредитно-гарантийную программу поддержки существующего кредитного портфеля для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сферах, которые понесли убытки от пандемии коронавируса, выделено вдвое больше средств – 1 млрд. манатов. Так, намечено субсидирование на первый год 10% от всей процентной ставки по негарантированным кредитам на общую сумму 1 млрд. манатов (независимо от срока и процентной ставки кредитов), а также выделение финансирования для указанных целей. Субсидирование будет осуществляться посредством Фонда развития предпринимательства.