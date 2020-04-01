27 лет без Кельбаджара

Cо дня оккупации Кельбаджара прошло 27 лет. Вооруженные силы Армении оккупировали район 2 апреля 1993 года.

В результате оккупации Кельбаджара, численность населения которого составляла более чем 70 тыс. человек, 53 340 человек были вынуждены покинуть родные очаги, убиты 55 военнослужащих и 511 мирных жителей, 321 человек пропали без вести или попали в плен, тысячи людей получили ранения.

Отметим, что вопреки принципам ООН и ОБСЕ, с 1999 года началось искусственное заселение Кельбаджара армянами.