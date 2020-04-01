Госдеп призвал американцев не скупать туалетную бумагу

Госдеп обратился к американцам с просьбой массово не скупать туалетную бумагу. Об этом в своем Twitter написала официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус.

На своей странице она разместила видео, в котором обратилась к гражданам США по данной проблеме, возникшей на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19.

«Америка, полегче с туалетной бумагой!», — добавила Ортагус.

В завершении ролика она повторила базовые рекомендации врачей по предохранению от заражения.