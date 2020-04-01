Artpak следует призыву Ильхама Алиева: никаких сокращений и задержек по зарплате

Компания Artpak, специализирующаяся на производстве гибкой полимерной упаковки и самоклеящихся этикеток, поддерживает призыв президента Азербайджана Ильхама Алиева к предпринимателям о сохранении рабочих мест.

Artpak продолжает работу в непрерывном режиме без сокращения штата, выпуская продукцию для товаров, необходимых для жизнедеятельности населения. Все сотрудники своевременно получают зарплату.

При этом в связи со сложной эпидемиологической ситуацией на предприятии предприняты дополнительные меры безопасности. Ежедневно измеряется температура всех сотрудников. Люди с повышенной температурой не допускаются к работе. При входе на производство установлены дополнительные санитайзеры со средством для обработки рук. Помимо этого, ежечасно рабочие зоны обрабатываются дезинфектантом.

Ранее, напомним, Artpak выделил 10 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный указом главы государства от 19 марта 2020 года.

Компания Artpak была образована в 2009 году. Artpak работает на основе новейших технологий. Полиграфическая продукция компании пользуется заслуженным авторитетом и высоким спросом, соответствуя мировым стандартам.