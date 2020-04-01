Российские медики обнаружили в Италии необычные случаи смерти от коронавируса

Прибывшие в итальянский город Громо медики из России обнаружили несколько необычных смертей после заражения коронавирусом, сообщает «Московский комсомолец».

Как пишет издание, помогающие итальянским коллегам российские специалисты видели, как заразившиеся инфекцией люди засыпали и не просыпались, хотя серьезных симптомов болезни у них не было. Например, в одном из пансионатов для пожилых людей, который обрабатывали российские медики, внезапно за 24 часа погибли по меньшей мере пять человек.

Один из местных медиков-добровольцев рассказал, что до прибытия российской помощи тщательная обработка зданий здесь не проводилась.