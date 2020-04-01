США заподозрили Китай в занижении данных по коронавирусу

Американская разведка передала администрации США данные о том, что Китай скрыл масштабы эпидемии коронавируса в стране, занизив общее количество случаев заражения и число смертей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на трех американских чиновников.

Они отказались называть свои имена и рассказывать подробности, поскольку записка засекречена. Главное, по их словам, состоит в том, что публичные данные Китая по заражению COVID и смертности от него намеренно неполны. Двое источников утверждают, что в докладе делается вывод о том, что цифры Китая — «фейковые».

Доклад, по их словам, был получен в Белом доме на прошлой неделе. В среду, 1 апреля, Дональд Трамп заявлял, что данные о вирусе в Китае, по-видимому, представляют только «светлую сторону» дела, но утверждал, что у него нет донесений разведки о том, что КНР скрыла масштабы вспышки.

Ранее вице-президент США Майк Пенс в эфире телеканала СNN объяснил, что американские власти слишком поздно приняли меры по борьбе с коронавирусом из-за Китая, скрывавшего масштабы заболевания.