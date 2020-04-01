В Баку арестованы 12 нарушителей режима карантина

В Баку в административном порядке арестованы 12 человек, нарушивших режим карантина. В течение дня ограничено движение 1 638 транспортных средств, 1 243 человек оштрафованы, говорится в сообщении Главного управления Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана, передает Trend.

Согласно информации, с 08:00 1 апреля до 08:00 2 апреля на посту на 45,2 километре трассы Баку - Губа было возвращено 214 автомобилей, из них 24 - в направлении районов, 190 – в направлении столицы.

На посту на 86-м километре дороги Баку - Шемаха - Евлах было остановлено 77 транспортных средств. На посту на 65-м километре магистрали Баку - Газах - госграница с Грузией было остановлено и возвращено обратно 68 автомобилей, ехавших в направлении районов страны, и 88 автомобилей – в направлении Баку.

На посту у выезда из Сумгаита обеспечено возвращение 395, на выезде из Апшеронского района – 796 транспортных средств.