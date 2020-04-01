«Объединимся под одним флагом» новая акция от БТА; Видео
Бакинское транспортное агентство в дни годовщины славных апрельских побед азербайджанкой армии начало акцию «Объединимся под одним флагом».
Целью данной акции является в дни глобальной пандемии объединить всех под источником нашей гордости – флагом.
«Только национальным объединением мы сможем преодолеть все трудности. Мы призываем государственные структуры, общественные организации и граждан вывесить флаги в домах проживания и по месту работы. Давайте объединимся под одним флагом. Вместе мы сильны», - говорится в призыве БТА.