Официальные дилеры Lexus и Toyota временно изменили свой рабочий график

В соответствии с решениями Оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики рабочее время центров «Lexus Баку», «Toyota Баку» и «Toyota Гянджа» было изменено.

Таким образом, принимая во внимания важность передвижения специалистов и сотрудников участвующих в борьбе с коронавирусом, а также граждан, нуждающихся в автомобилях в экстренной ситуации на сегодняшний день, мы создаем условия работы наших сервисов. Являясь компанией ISR Auto, думая о гражданах и соблюдая правила карантина, мы работаем посменно с небольшим персоналом.

Уважаемые клиенты, если вам не нужна срочная помощь, пожалуйста, оставайтесь дома ради нашей страны и вашей семьи.

Сервисное обслуживание всех трех официальных дилеров будет доступна с 31 марта с 9:00 до 15:00 для поддержки деятельности правительственных учреждений, а также для автомобилей, нуждающихся в срочном обслуживании.

Вход в сервис возможен только по предварительному звонку.

Центр Lexus Баку: 0502638748

Центр Toyota Баку: 0502505014

Центр Toyota Гянджа: 0507568070