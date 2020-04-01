Случаи заражения коронавирусом в Грузии растут

В Грузии количество инфицированных коронавирусной инфекцией достигло 130 человек, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на правительственный сайт StopCov.

Отмечается, что еще утром 2 апреля сообщалось о 117 зараженных. Вылечились 23 человека. В карантине остаются 5 437 человек, под наблюдением врачей в стационаре - 260.

Ранее премьер-министр Грузии в эфире грузинской телекомпании "Имеди" заявил, что Грузия входит в этап "быстрого внутреннего" распространения коронавируса, так как уже есть случаи неконтролируемого распространения инфекции, когда "уже теряет смысл эпидемиологическое расследование".