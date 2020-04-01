Saxo Bank: 2020 год потерян для мировой экономики

2020 год будет потерян для мировой экономики из-за мощного удара по спросу, предложению и обвалу на рынке нефти, спровоцированным распространением нового коронавируса, говорится в прогнозе датского инвестиционного Saxo Bank на второй квартал, который есть в распоряжении РИА Новости.

"Вспышка коронавируса запустила три макроэкономических процесса: это глобальный удар по спросу, глобальный удар по предложению и нефтяная война, сбившая цены до многомесячных минимумов. Эти события в скором времени приведут к масштабному уничтожению капитала и к структурной безработице", – утверждает главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

"Такой тройной удар по мировой экономике практически гарантированно сделает 2020-й потерянным годом. Регуляторы должны сделать всё возможное, чтобы справиться с реальной глобальной рецессией", — уверен он.

В Saxo Bank отмечают, что местами нынешние события уже затмили хаос 2008 года: некоторые рынки сейчас в течение одного дня движутся сильнее, чем обычно за целый год; отсюда виден и недостаток ликвидности.

"Данный кризис последовал за тем, как торговая война между США и Китаем в прошлом году подорвала предложение и замедлила экономический рост. Наблюдаемый сейчас удар по спросу и предложению вместе с войной цен на нефть между Россией и Саудовской Аравией грозит значительно испортить мировой инвестиционный климат. Рынки акций тоже пострадают...", — полагают экономисты Saxo Bank.