Икрам Нур, автор haqqin.az 11:39

Вчера, 1 апреля, около полудня по бакинскому времени поступила информация о том, что сирийские правительственные войска начали наступление в провинции Идлиб. Официальных сообщений о происходящем пока не поступало. Собственно, достоверно известно пока только то, что в указанном районе, как сообщило российское военное ведомство: «Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано два факта открытия огня в провинции Латакия – 1, Идлиб – 1. Турецкой частью представительства зафиксирован один факт открытия огня в провинции Идлиб». Местные же источники сообщают о том, что армия Асада уже вышла на окраины собственно города Идлиб, а турецкая артиллерия открыла ответный огонь.

Кстати, сообщения о том, что сирийские военные подразделения, расположенные в районе фронта, приведены в состояние повышенной боевой готовности и что это, очевидно, подтверждает скорое начало масштабного наступления на боевиков, появились с утра 31 марта. В Дамаске открыто говорили о том, что, учитывая последние данные об обстановке на территории арабской республики, Россия и Сирия готовы обрушить колоссальный удар на позиции боевиков, используя тяжёлую артиллерию, реактивные системы залпового огня и средства боевой авиации. И причиной этому является якобы отказ Анкары и ее местных союзников от выполнения «ультиматума». И в Москве, и в Анкаре комментировать что-то подобное отказывались напрочь, сурово хмурили брови: не время об этом говорить, коронавирус, знаете ли, не до того нам сейчас. А между тем наблюдатели сообщали о том, что в районе Идлиба идет концентрация войск, причем – с обеих сторон. Так, только турецкие вооруженные силы (TSK) с 1 февраля по 31 марта перебросили сюда почти полнокровную дивизию, более 20 000 солдат, включая спецназ, бронетанковые и артиллерийские подразделения, 5-ю бригаду коммандос, заточенную на действия в горно-пустынной местности, вроде той, что на юге провинции Идлиб. Дамаск выдвинул сюда практически все, что смог насобирать с остальных участков сирийских фронтов, обильно насытив эти части тяжелой техникой, системами залпового огня и прочими смертоубийственными гаджетами. Все это, включая целый ряд других мелких и не очень признаков, для любого мало-мальски сведущего в ситуации могло означать только одно: готовится что-то серьезное, как минимум – решительное наступление одной из сторон, вероятнее всего – сирийской, поскольку у Анкары наступательные намерения не просматривались, туркам здесь требовалось решать другие задачи. Хотя, что сейчас очевидно, и командование TSK не исключало вариант того, что в Дамаске победит «партия войны», за которой стоит Тегеран, настоятельно требовавшая от Асада: только вперед, на Идлиб, освободим землю в том числе – и от местного населения, преимущественно суннитов. Словом, и без того хрупкое соглашение о прекращении огня повисло буквально на волоске. Москва лихорадочно искала возможность притормозить Асада и проиранскую «партию войны» в Дамаске. А Анкара мучительно выбирала варианты разрешения стоящих перед ней в Идлибе проблем, включая сюда и пресловутый «курдский фактор», и экстремистские группировки «непримиримых», и многое что еще.