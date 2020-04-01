92 новых случая коронавируса в Армении
За прошедшие сутки в Армении подтверждено еще 92 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава страны.
Общее число зарегистрированных случаев в республике достигло 663, пишет "Новости-Армения".
По данным центра, 33 человека выздоровели, четверо заболевших скончались. Лечение сейчас проходят 626 пациентов.
В среду власти республики сообщали о 571 подтвержденном случае коронавируса.