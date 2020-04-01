Ещё 41 больной коронавирусом в Баку, состояние 19 человек тяжелое их стало 369
«На этот час выявлен еще 41 факт заражения коронавирусом», - сказал глава пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине.
По его словам, состояние 8 из них тяжелое, состояние 11 - средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.
И.Мамедов также отметил, что в течение дня цифры могут измениться.
Отметим, что 369 человек продолжают лечение в больницах особого режима.