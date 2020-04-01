В России 771 новый зараженный коронавирусом

За последние 24 часа в России зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

По его данным, случаи подтверждены в 29 регионах РФ. За прошедшие сутки от коронавируса умерли шесть человек, выздоровели 45 пациентов, пишет РБК.

Всего на данный момент в России зарегистрировано 3 548 случаев заболевания COVID-19 в 76 регионах. За весь период зафиксировано 30 летальных исходов, вылечиться удалось 235 пациентам.

