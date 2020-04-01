Оперативный штаб: Коронавирус выявляется уже по всему Азербайджану

«В последние дни вирус выявляется по всей территории республики». Об этом на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказала член штаба, заведующая отделением TƏBİB Ягут Гараева.

По ее словам, количество зараженных уже увеличивается на 10-20 человек:

«Тесты проводятся во всех регионах. Цель состоит в том, чтобы быстро обнаружить зараженных вирусом людей, изолировать их и окружающих. Уже в стране есть случаи заражения одного человека другим», - сказала она.