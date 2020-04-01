Беларусь купит у России нефть по $4

Беларусь рассчитывает купить в России в апреле 2 млн тонн нефти по цене около $4 за баррель. Об этом заявил премьер-министр республики Сергей Румас.

"Сегодня, думаю, "Белнефтехим" закончит переговоры с российскими компаниями о поставках нефти на апрель. Мы рассчитываем получить 2 млн т", - цитирует его БелТА.

По словам главы белорууского правительства, поставки будут проводиться без премий, в соответствии с "жесткой и последовательной установкой" президента. "Результатом этой позиции является цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из Российской Федерации, - около $4 за баррель", - пояснил Румас.