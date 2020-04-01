Парад Победы в Москве могут перенести

Как пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к Минобороны, и близкого к Кремлю собеседника, его могут перенести на осень и приурочить к окончанию Второй мировой войны.

Агентство напоминает, что с 2010 года в России, как и во всем мире, окончание Второй мировой войны отмечалось 2 сентября. Однако 1 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому день окончания Второй мировой войны переносится на 3 сентября.

Рассматривается также перенос торжества на начало ноября. 7 ноября 1941 года, в разгар битвы за Москву, прошел военный парад, на котором присутствовал лично Иосиф Сталин. Еще один вариант — проведение парада Победы, как и положено, 9 мая, однако без зрителей. В случае двух первых сценариев мероприятие состоится в полномасштабном формате.