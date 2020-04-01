От азербайджанцев потребовали носить маски и перчатки

Жители Азербайджана в обязательном порядке должны использовать защитные средства. Об этом на проводимом Оперативным штабом при Кабинете министров брифинге заявил заместитель начальника Главного управления общественной безопасности МВД Азиз Багишев, отвечая на вопрос, есть ли требование носить медицинские маски и перчатки людям, идущим в магазины и аптеки.

По его словам, полиция требует этого от граждан: "Использование защитных средств при карантинном режиме необходимо. Их неиспользование означает нарушение правил каранитинного режима".