"Азерэнержи" реконструирует самую большую стратегически важную подстанцию страны видео
ОАО «Азерэнержи» реконструирует 500-киловольтную Апшеронскую подстанцию, которая считается номер один и самой большой жизненно важной подстанцией страны, но истекшей срок эксплуатации, так как была построена 35 лет назад.
Отметим, что 3 единиц 220-киловольтные подстанции «Хырдалан», «Мушфиг» и «Говсан», которые обеспечивают электроэнергией Баку и Абшеронский полуостров, в целом питаются именно от стратегически важной Апшеронской постанции. Воздушные линии 500 и 330 кВ, непосредственно входящие в Апшеронскую подстанцию от электростанций в городах Мингячевир и Ширван, также соединяют Сумгаитскую электростанцию, подстанции «Яшма», «Агсу» и «Гебеле».
В настоящее время на Абшеронской подстанции проводится реконструкция открытых распределительных устройств 500, 330 и 220 кВ, наряду с обновлением оборудования, расширяется территория распределительных устройств. Строится новое здание управления, оснащенное современными цифровыми панелями, релейной защитой, а также устройствами управления и устройствами постоянного тока. Создаются диспетчерская система SCADA, а также система противоаварийной автоматики и пожаротушения на основе нового проекта. Кроме того, на территории прокладывается новый водопровод.
Реконструкция подстанций крайне важна для предотвращения аварий, повышения качества передачи энергонагрузки, устранения потерь и, самое главное, более качественного обеспечения потребителей электрической энергией.
Отметим, что реконструкцию Апшеронской подстанции предусматривается завершить к концу текущего года.