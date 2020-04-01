ОАО «Азерэнержи» реконструирует 500-киловольтную Апшеронскую подстанцию, которая считается номер один и самой большой жизненно важной подстанцией страны, но истекшей срок эксплуатации, так как была построена 35 лет назад.

Отметим, что 3 единиц 220-киловольтные подстанции «Хырдалан», «Мушфиг» и «Говсан», которые обеспечивают электроэнергией Баку и Абшеронский полуостров, в целом питаются именно от стратегически важной Апшеронской постанции. Воздушные линии 500 и 330 кВ, непосредственно входящие в Апшеронскую подстанцию от электростанций в городах Мингячевир и Ширван, также соединяют Сумгаитскую электростанцию, подстанции «Яшма», «Агсу» и «Гебеле».