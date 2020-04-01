В Китае начали вновь употреблять в пищу летучих мышей. Об этом пишет газета Daily Mail, корреспондент которой побывал на внутреннем рынке в Гуйлине на юго-западе Китая.

По словам журналистам, там летучие мыши, как и скорпионы, продаются как средства народной медицины. На рынке можно заметить ржавые клетки с домашними животными, лужами крови и валяющимися внутренностями разделанных туш, пишет Росбалт.

По его словам, такой же рынок открылся в Дунгуане на юге КНР. Там выставили охрану, которая следит, чтобы работу продавцов не снимала пресса.

«Все здесь считают, что вспышка эпидемии закончилась и больше не о чем беспокоиться. Для них это просто чужая проблема», — подчеркнул репортер.

По принятой среди ученых версии, коронавирус впервые передался человеку именно от летучей мыши на мясном рынке в китайском Ухане. Эти рукокрылые благодаря мощной иммунной системе способны быть носителями одновременно более чем полутора десятков смертельных для человека вирусов.