Глава БТА: «Если заболеет один водитель, то будет приостановлена деятельность всего гаража»

Для регулирования плотности пассажиропотока люди должны оставаться дома. 31 марта в метро было 66 531 пассажиров, 1 апреля экспресс-автобусами было перевезено более 66 тысяч пассажиров. Об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вусал Керимли.

«Автобус едет по дороге, поэтому некоторые организации должны серьезно координировать с нами свою дорожную деятельность. Если раньше 2000 автобусов перевозили одновременно 80-100 пассажиров, то сейчас для уменьшения плотности пассажиропотока нужно в 3-4 раза больше транспорта.

Плотность транспортного потока есть и в Турции, в других странах. За счет правительственных инвестиций и инфраструктуры в Азербайджане плотный поток наблюдается не в обычные часы работы, а только в часы пик. Я еще раз призываю население быть более ответственными. Нужно менять повседневную норму поведения», - подчеркнул В.Керимли.

Вусал Керимли добавил, что экспресс автобусные линии были созданы с учетом аптек, карантинных центров, крупных маркетов. По его словам, экспресс-линии были созданы в качестве альтернативы метро.

«Однако экспресс-линии не предусмотрены для перевозки пассажиров со станции метро Хатаи до станции Ичеришехер. Это тоже надо учитывать», - сказал он.

Касаясь проблем с плотностью, Вусал Керимли отметил, что эти проблемы создают сами пассажиры.

«Нужно помнить, что, помимо врачей и полицейских, есть водители. Если один из них заболеет, деятельность гаража будет приостановлена. В этом случае плотность увеличится», - сказал он.