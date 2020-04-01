Представители входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Чехии провели видеобрифинг без защитных масок и заплатят за это штраф по 10 тысяч крон (около 400 долларов) каждый, сообщил один из "пострадавших", первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек, ппередает РИА Новости.

Все граждане Чехии, согласно правилам, введенным правительством, обязаны вне дома находиться в защитных масках, а за неисполнение этого требования могут быть оштрафованы. На отсутствие масок у министров обратил внимание один из журналистов, участвовавших в видеобрифинге.

Гамачек, возглавляющий национальный кризисный штаб, признал нарушение и заявил, что перечислил 10 тысяч крон в качестве дара для одной из чешских больниц. Другая участница видеобрифинга принесла извинения за себя и за мужа, занимающего пост замглавы МИД, и сообщила, что перечислила 20 тысяч крон за обоих общественной организации.

Режим ЧП действует в Чехии с 12 марта, правительство намерено продлить его до 11 мая. На вечер среды в стране подтверждено 3 589 случаев заражения и 39 летальных исходов.