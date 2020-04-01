Новые вызовы, с которыми столкнулся мир - пандемия коронавируса и ситуация с низкими ценами на нефть, диктуют необходимость постоянного анализа всех отраслей экономики страны. Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service оценило положение банковского сектора Азербайджана и изучило все факторы, влияющие на деятельность отрасли.

В рамках анализа агентство подтвердило рейтинг Халг Банка по долгосрочным обязательствам в местной и иностранной валюте на уровне В2. Аналитики агентства считают, что ухудшение перспектив глобальной экономики на фоне быстрого и расширяющего распространения коронавируса, а также падения цен на нефть может иметь негативное влияние на прибылность Банка, в связи с чем прогноз по рейтингу изменен со «Стабильного» на «Негативный».

Агентство Moody’s оставило без изменений базовую кредитную оценку (Baseline Credit Assessments) Халг Банка на уровне В3 и подтвердило краткосрочные рейтинги риска контрагентов в местной и иностранной валюте на уровне B1(cr)/Not Prime. Также без изменений остались показатели по краткосрочным банковским депозитам и рискам контрагента – на уровне NP.

Эксперты агентства полагают, что уровень капитализации Банка остается стабильным – коэффициент достаточности капитала первого уровня Банка составляет 20,4% (398.9 млн манатов), коэффициент совокупного капитала 21,4% (418,8 млн манатов), что значительно выше нормативных требований (6% и 12%) регулятора к системно значимым банкам и не исключают того, что устойчивость Банка, способность поглощать риски, а также его системная значимость могут позволить улучшить прогноз по рейтингу в ближайшие 12-18 месяцев.

ОАО «Халг Банк» сотрудничает с международным агентством Moody`s Investors Service с 2011 года.