Китай передал Азербайджану пять тысяч тестов на коронавирус
Китай предоставил Азербайджану безвозмездно 5 тысяч тестов для выявления коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Согласно информации, заместитель министра здравоохранения Азербайджана Виктор Гасымов и посол Китая в Баку Го Минь подписали акт приема-сдачи медицинских средств, выделяемых Китаем Азербайджану для борьбы с коронавирусом.
МИД подчеркивает, что Китай планирует также предоставить Азербайджану второй пакет медицинской помощи, который будет включать респираторы, защитную одежду и другие медицинские принадлежности.