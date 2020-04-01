Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 15:25

Вечером в среду Белый дом объявил о принятии чрезвычайных военных мер в Карибах, которые позволили бы остановить наркотрафик в этом регионе. Как сообщил журналистам президент Трамп, власти США не могут позволить, чтобы наркокартели наживались на эпидемии коронавируса, бушующей в стране. Чтобы не допустить этого в Карибском бассейне и в восточной части Тихого океана, будет удвоено число военных судов, вертолетов, патрульных катеров и самолетов слежения. В этой совместной операции, объявил Трамп, будут участвовать 22 государства региона. По его словам, всех участников операции оснастят средствами персональной защиты от коронавируса.

Американские власти не скрывают, что эти меры направлены прежде всего против правительства Николаса Мадуро в Венесуэле, которого в США считают главным поставщиком наркотиков в Центральную, а оттуда и в Северную Америку. Сама Венесуэла кокаин практически не производит, но ей его поставляют левые повстанцы из так называемого Фронта национального освобождения Колумбии и другие наркокартели. В США по официальным данным ежегодно от наркотиков умирает 70 тысяч человек. В прошлом году береговая охрана конфисковала свыше 280 тонн кокаина, направлявшегося к берегам США, но это лишь небольшая доля смертельного груза, который попадает на американский рынок. Объявленные военные меры были ожидаемы. На прошлой неделе Белый дом принял беспрецедентное решение, фактически объявив Мадуро вне закона. Обвинения в контрабанде наркотиков были выдвинуты против 16 высокопоставленных деятелей режима, включая самого президента. А за информацию, которая вела бы к его задержанию была объявлена награда в 15 миллионов долларов.

Эти меры даже для многих американских аналитиков, не испытывающих симпатий к Мадуро, показались чрезмерно крутыми. А некоторые СМИ, в частности газета The New York Times вообще сомневаются в эффективности этого «наказания». Как считает издание, Мадуро просто «окопается», «уйдет под землю», но окружающие его наркогенералы не сдадут своего президента, ибо он потянет их за собой - или в могилу, или в американскую тюрьму. Также трудно ожидать, что Мадуро предадут его кубинские советники. С резким ограничением поставок фактически бесплатной венесуэльской нефти на Кубу экономика этой страны скоро развалится совсем. Но кубинцам к этому не привыкать - они уже уходили в «каменный век» после прекращения субсидий СССР и России и оставались на грани выживания вплоть до прихода своего спасителя Уго Чавеса. Однако Трамп полагает, что принимаемые меры приведут к удушению Мадуро. Правда, вскоре после объявления награды за голову венесуэльского лидера Белый дом неожиданно предложил венесуэльцам экзотический сценарий - избрание переходного правительства с равным числом представителей как от власти, так и оппозиции, но без участия как Мадуро, так и признанного Америкой в качестве президента лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Эта оферта была буквально в течение получаса отвергнута Каракасом, и тогда-то речь и зашла о военных мерах Америки. Будут ли они эффективными? Бывший глава Южного командования США Джеймс Ставридис говорит агентству Bloomberg, что «коронавирус и военный ответ США покончат с Мадуро». «У венесуэльского лидера не останется другого выхода, кроме как отправиться в изгнание, если Россия согласится с планом США», - утверждает Ставридис.