Американские генералы впервые назвали коронавирус своим союзником наша корреспонденция
Вечером в среду Белый дом объявил о принятии чрезвычайных военных мер в Карибах, которые позволили бы остановить наркотрафик в этом регионе. Как сообщил журналистам президент Трамп, власти США не могут позволить, чтобы наркокартели наживались на эпидемии коронавируса, бушующей в стране.
Чтобы не допустить этого в Карибском бассейне и в восточной части Тихого океана, будет удвоено число военных судов, вертолетов, патрульных катеров и самолетов слежения. В этой совместной операции, объявил Трамп, будут участвовать 22 государства региона. По его словам, всех участников операции оснастят средствами персональной защиты от коронавируса.
Американские власти не скрывают, что эти меры направлены прежде всего против правительства Николаса Мадуро в Венесуэле, которого в США считают главным поставщиком наркотиков в Центральную, а оттуда и в Северную Америку. Сама Венесуэла кокаин практически не производит, но ей его поставляют левые повстанцы из так называемого Фронта национального освобождения Колумбии и другие наркокартели.
В США по официальным данным ежегодно от наркотиков умирает 70 тысяч человек. В прошлом году береговая охрана конфисковала свыше 280 тонн кокаина, направлявшегося к берегам США, но это лишь небольшая доля смертельного груза, который попадает на американский рынок.
Объявленные военные меры были ожидаемы. На прошлой неделе Белый дом принял беспрецедентное решение, фактически объявив Мадуро вне закона. Обвинения в контрабанде наркотиков были выдвинуты против 16 высокопоставленных деятелей режима, включая самого президента. А за информацию, которая вела бы к его задержанию была объявлена награда в 15 миллионов долларов.
Эти меры даже для многих американских аналитиков, не испытывающих симпатий к Мадуро, показались чрезмерно крутыми. А некоторые СМИ, в частности газета The New York Times вообще сомневаются в эффективности этого «наказания». Как считает издание, Мадуро просто «окопается», «уйдет под землю», но окружающие его наркогенералы не сдадут своего президента, ибо он потянет их за собой - или в могилу, или в американскую тюрьму. Также трудно ожидать, что Мадуро предадут его кубинские советники. С резким ограничением поставок фактически бесплатной венесуэльской нефти на Кубу экономика этой страны скоро развалится совсем. Но кубинцам к этому не привыкать - они уже уходили в «каменный век» после прекращения субсидий СССР и России и оставались на грани выживания вплоть до прихода своего спасителя Уго Чавеса.
Однако Трамп полагает, что принимаемые меры приведут к удушению Мадуро. Правда, вскоре после объявления награды за голову венесуэльского лидера Белый дом неожиданно предложил венесуэльцам экзотический сценарий - избрание переходного правительства с равным числом представителей как от власти, так и оппозиции, но без участия как Мадуро, так и признанного Америкой в качестве президента лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Эта оферта была буквально в течение получаса отвергнута Каракасом, и тогда-то речь и зашла о военных мерах Америки.
Будут ли они эффективными? Бывший глава Южного командования США Джеймс Ставридис говорит агентству Bloomberg, что «коронавирус и военный ответ США покончат с Мадуро». «У венесуэльского лидера не останется другого выхода, кроме как отправиться в изгнание, если Россия согласится с планом США», - утверждает Ставридис.
И надо признать, что у генерала есть определенные основания надеяться, что это произойдет. Москва только что направила в США большой транспортный «Антей» с медицинским оборудованием для борьбы с коронавирусом, после чего Трамп просто рассыпался в комплиментах Путину. А незадолго до этого крупнейшая российская компания «Роснефть» ушла из Венесуэлы, прекратив все совместные долгосрочные проекты на территории этой страны. Как сообщается, все свои венесуэльские активы «Роснефть» передала новой компании, которая на 100 процентов принадлежит правительству России. Однако можно гарантировать, что в ближайшем будущем Россия не будет участвовать в освоении нефтяных полей Венесуэлы. Как отмечают в самой «Роснефти», продажа активов и уход из Венесуэлы объясняется желанием снять санкции, введенные США против дочерних структур компании.
Кремль явно надеется на переизбрание Трампа в ноябре этого года или, если пандемия коронавируса примет еще более угрожающие масштабы, на то, что он своей властью вообще отменит выборы. В любом случае вопрос о возможности постепенного снятия американских санкций активно муссируется прокремлевскими СМИ. И в этой связи вполне возможно, что российское руководство в условиях резкого падения цен на нефти и наступления экономической рецессии пожертвует своим венесуэльским «стратегическим союзником» - тот перестал быть даже паршивой овцой, с которой когда-то можно было получить хоть шерсти клок.