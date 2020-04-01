ВОЗ: имбирь от коронавируса не спасет, но...

Всемирная организация здравоохранения призывает не отказываться от имбиря, но в то же время не верить в его эффективность при лечении коронавируса. Об этом заявил директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Думаю, нужно быть осторожным с тем, что называется традиционными методами лечения, к которым прибегают люди, чтобы лучше себя почувствовать, например, при лечении простуды или гриппа, - отметил Райан. - Кто-то предпочитает имбирь, кто-то прибегает к помощи специального травяного чая. Все, что позволяет людям почувствовать себя лучше, вселяет им надежду и не угрожает здоровью, определенно, имеет положительное влияние".

В то же время Райан призвал не делать выводы о том, что это средство эффективно при лечении.

"По всему миру ведутся испытания лекарств, - подчеркнул специалист. - Советую людям, у которых есть любимые способы лечения, такие как фенхель, имбирь или лимон, продолжать использовать их, поддерживать себя, но не утверждать без доказательств, что определенные средства могут лечить коронавирус. В настоящее время нет доказанного эффективного способа лечения коронавирусной инфекции".