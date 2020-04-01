В Азербайджане продолжает стремительно распространяться коронавирус. По последним данным, в настоящее время в больницах особого режима получают лечение 369 больных. При этом, по признанию Оперативного штаба, факты заражения коронавирусом зафиксированы на территории всей страны, а динамика заболеваемости растет с каждым днем.

Тысячи азербайджанских врачей ежеминутно, на самой передовой ведут ожесточенную войну с этим невидимым врагом.

От всех граждан страны в этот момент требуется строго соблюдать меры карантина и оставаться дома.

В эти минуты Государственный таможенный комитет распространил социальные видеоролики, в которых выражает благодарность всем врачам, героически сражающихся с опасным вирусом. Азербайджанские таможенники также призывают граждан страны не покидать свои дома без острой необходимости.